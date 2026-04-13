У Києві змінюється рух міської електрички: що варто знати пасажирам

У роботі Kyiv City Express у період з 13 по 28 квітня відбудуться тимчасові зміни в графіку руху окремих рейсів через ремонтні роботи на станції Святошин. Частину ранкових і вечірніх рейсів кільцевої лінії тимчасово скасовано у зв’язку з оновленням інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Kyiv City Express змінює графік руху

"На залізничній станції Святошин стартує активна фаза ремонтних робіт. Це означає, що залізниця стає надійнішою, а деякі ранкові та вечірні рейси кільцевої в період з 13 по 28 квітня матимуть зміни", - про це йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляється, на час проведення робіт частину ранкових і вечірніх рейсів кільцевого маршруту тимчасово скасовано.

Зокрема, з 13 по 27 квітня не курсуватимуть вечірні рейси на дільниці Дарниця – Святошин через станцію Почайна:

Б24 Дарниця - Святошин (21:37–22:28).

Б25 Дарниця - Святошин (22:37–23:28).

Також з 14 по 28 квітня скасовано ранковий рейс:

А02 Святошин - Почайна - Дарниця (05:44–06:36).

Окрім того, у той самий період не курсуватимуть вечірні рейси на дільниці Дарниця – Святошин через станцію Вокзальна:

•А24 Дарниця - Святошин (21:46–22:34).

•А25 Дарниця - Святошин (22:46–23:34).

Також з 14 по 28 квітня скасовано ранковий рейс:

Б02 Святошин - Вокзальна - Дарниця (05:38–06:27).

У компанії зазначають, що ремонтні роботи спрямовані на підвищення надійності інфраструктури та покращення якості перевезень.

Нагадаємо, Kyiv City Express перейшов на нові правила. З 1 січня 2026 року купити квиток у вагоні неможливо. Столична електричка остаточно інтегрується в єдину транспортну систему міста, працюючи за принципом метро або трамвая: спочатку оплата - потім поїздка.