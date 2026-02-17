У Києві запустили додаткові рейси Kyiv City Express між Дарницею та Видубичами

Через ускладнення руху транспорту та зростання заторів у Києві 17 лютого відновили додаткові рейси Kyiv City Express між станціями Дарниця та Видубичі в обох напрямках.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Додаткові поїзди Kyiv City Express

"Повертаємо додаткові рейси Kyiv City Express між Видубичами та Дарницею і зворотно. Це ідеальний спосіб перетнути Дніпро без стресу та затримок", - йдеться в повідомленні.

Проїзд коштує 15 гривень, квиток доступний онлайн у застосунку "Укрзалізниці". Час у дорозі становить близько 10 хвилин.

Додаткові шатли курсуватимуть за таким розкладом:

з Дарниці до Видубичів - о 6:31, 7:31, 8:31 та 9:31;

з Видубичів до Дарниці - о 7:02, 8:02 та 9:02.

Усі рейси передбачають зупинку на станції Березняки та доповнюють основний графік руху Kyiv City Express.

Нагадаємо, Kyiv City Express перейшов на нові правила. З 1 січня 2026 року купити квиток у вагоні неможливо. Столична електричка остаточно інтегрується в єдину транспортну систему міста, працюючи за принципом метро або трамвая: спочатку оплата - потім поїздка.