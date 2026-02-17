Запланована подія 2

Читати українською

В Киеве запустили дополнительные рейсы Kyiv City Express между Дарницей и Выдубичами

Kyiv City Express, смартфон
Из-за непогоды в столице усиливают движение электричек между берегами Днепра. / Правительственный портал

Из-за усложнения движения транспорта и роста пробок в Киеве 17 февраля возобновили дополнительные рейсы Kyiv City Express между станциями Дарница и Выдубичи в обоих направлениях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

Дополнительные поезда Kyiv City Express

"Возвращаем дополнительные рейсы Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей и обратно. Это идеальный способ пересечь Днепр без стресса и задержек", - говорится в сообщении.

Проезд стоит 15 гривен, билет доступен онлайн в приложении "Укрзализныци". Время в пути составляет около 10 минут.

Дополнительные шаттлы будут курсировать по следующему расписанию:

  • из Дарницы в Выдубичи - в 6:31, 7:31, 8:31 и 9:31;
  • из Выдубичей в Дарницу - в 7:02, 8:02 и 9:02.

Все рейсы подразумевают остановку на станции Березняки и дополняют основной график движения Kyiv City Express.

Напомним, Kyiv City Express перешел на новые правила. С 1 января 2026 купить билет в вагоне невозможно. Столичная электричка окончательно интегрируется в единую транспортную систему города, работая по принципу метро или трамвая: сначала оплата – потом поездка.

Автор:
Ольга Опенько