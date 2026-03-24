В Киеве меняется движение городской электрички: какие рейсы отменят

Kyiv City Express
Пользователи могут отслеживать движение электропоездов.

С 25 марта в работе Kyiv City Express произойдут временные изменения из-за ремонтных работ. Часть утренних и вечерних рейсов будет отменена, а также скорректирована расписание одного из поездов.

О движении городской электрички

В Киеве временно меняется график поездов Kyiv City Express. Причина – проведение плановых ремонтных работ на инфраструктуре.

В частности, 25 марта не будут курсировать три вечерних рейса:

  • Дарница - Святошино (21:46–22:34) - Святошино - Дарница (21:38–22:36) - Дарница - Святошино (22:46–23:34)

В период с 26 марта по 10 апреля отменят:

  • утренние рейсы Дарница – Святошино (5:37–6:28) и Святошино – Дарница (5:46–6:34); те же вечерние рейсы, что и 25 марта.

11 апреля также не состоятся отдельные утренние отправления из Дарницы и Святошино.

Кроме того, с 25 марта по 10 апреля изменится расписание последнего рейса Дарница — Святошино через Почайну. Поезд будет отправляться позже, но прибывать на конечную станцию на две минуты раньше.

В компании отмечают, что изменения временны и необходимы для обеспечения стабильного движения в будущем. Пассажиров просят учитывать обновленный график при планировании поездок.

Напомним, Kyiv City Express перешел на новые правила. С 1 января 2026 купить билет в вагоне невозможно. Столичная электричка окончательно интегрируется в единую транспортную систему города, работая по принципу метро или трамвая: сначала оплата – потом поездка.

Автор:
Ольга Опенько