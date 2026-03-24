У Києві змінюється рух міської електрички: які рейси скасують

Із 25 березня в роботі Kyiv City Express відбудуться тимчасові зміни через ремонтні роботи. Частину ранкових і вечірніх рейсів скасують, а також скоригують розклад одного з поїздів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Про рух міської електрички

У Києві тимчасово змінюється графік руху поїздів Kyiv City Express. Причина - проведення планових ремонтних робіт на інфраструктурі.

Зокрема, 25 березня не курсуватимуть три вечірні рейси:

Дарниця - Святошин (21:46–22:34) - Святошин - Дарниця (21:38–22:36) - Дарниця - Святошин (22:46–23:34)

У період із 26 березня до 10 квітня скасують:

ранкові рейси Дарниця - Святошин (5:37–6:28) та Святошин - Дарниця (5:46–6:34); ті ж вечірні рейси, що й 25 березня.

11 квітня також не відбудуться окремі ранкові відправлення з Дарниці та Святошина.

Крім того, з 25 березня до 10 квітня зміниться розклад останнього рейсу Дарниця — Святошин через Почайну. Потяг вирушатиме пізніше, але прибуватиме на кінцеву станцію на дві хвилини раніше.

У компанії зазначають, що зміни є тимчасовими та необхідні для забезпечення стабільного руху в майбутньому. Пасажирів просять враховувати оновлений графік під час планування поїздок.

Нагадаємо, Kyiv City Express перейшов на нові правила. З 1 січня 2026 року купити квиток у вагоні неможливо. Столична електричка остаточно інтегрується в єдину транспортну систему міста, працюючи за принципом метро або трамвая: спочатку оплата - потім поїздка.