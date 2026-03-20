В Киеве многоэтажки будут иметь резервное питание за счет государства

Кабмин принял постановление о старте экспериментального проекта, цель которого – подготовить жилищный фонд Киева к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

В рамках этой инициативы столичные многоэтажки будут оборудованы системами резервного питания за счет государства.

Программа предусматривает закупку и установку аккумуляторов, инверторов и генераторов, которые обеспечат стабильную работу лифтов, инженерных сетей и освещения в местах общего использования при возможных отключениях электроэнергии.

Сообщается, что оборудование закупят на средства государства. На стороне жителей остается эксплуатация: закупка топлива, техническое обслуживание и ремонт.

Свириденко отметила, что участие в проекте добровольно — решение принимают совладельцы многоквартирных домов.

Теперь КГГА в течение 30 дней составит перечень домов, отвечающих критериям проекта, и рассчитать необходимый объем средств.

Пока программа действует как пилотная только для столицы, однако Правительство уже изучает возможности ее расширения на другие города Украины.

"Экспериментальный проект обеспечения системами резервного питания многоэтажек Киева является составной частью планов устойчивости регионов - комплекса мер по подготовке энергосистемы и ЖКХ к следующему отопительному сезону. Планы устойчивости регионов разработаны Правительством совместно с ОВА и органами местного самоуправления", - подчеркнула глава правительства.

Напомним, что Киев представил план устойчивости на заседании Координационного центра. План предусматривает защиту 57 объектов критической инфраструктуры, а также установку более 200 МВт дополнительной генерации для обеспечения стабильной работы систем тепло- и водоснабжения, водоотвода и других критических сервисов до конца года.