У Києві багатоповерхівки матимуть резервне живлення за рахунок держави

Київ готує житловий фонд до зими / Depositphotos

Кабмін ухвалив постанову про старт експериментального проєкту, мета якого — підготувати житловий фонд Києва до наступного опалювального сезону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

В межах цієї ініціативи столичні багатоповерхівки будуть обладнані системами резервного живлення за рахунок держави.

Програма передбачає закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів, що забезпечать стабільну роботу ліфтів, інженерних мереж та освітлення в місцях загального користування під час можливих вимкнень електроенергії.

Повідомляється, що обладнання закуплять коштом держави. На стороні мешканців залишиться експлуатація: закупівля палива, технічне обслуговування та ремонт.

Свириденко зазначила, що участь у проєкті є добровільною — рішення ухвалюють співвласники багатоквартирних будинків.

Тепер КМДА має впродовж 30 днів скласти перелік будинків, які відповідають критеріям проєкту, та розрахувати необхідний обсяг коштів.

Наразі програма діє як пілотна лише для столиці, проте Уряд уже вивчає можливості її розширення на інші міста України.

"Експериментальний проєкт забезпечення системами резервного живлення багатоповерхівок Києва є складовою планів стійкості регіонів - комплексу заходів для підготовки енергосистеми і ЖКГ до наступного опалювального сезону. Плани стійкості регіонів розроблені Урядом спільно з ОВА і органами місцевого самоврядування", - наголосила очільниця уряду.

Нагадаємо, Київ представив план стійкості на засіданні Координаційного центру. План передбачає захист 57 об’єктів критичної інфраструктури, а також встановлення понад 200 МВт додаткової генерації для забезпечення стабільної роботи систем тепло- і водопостачання, водовідведення та інших критичних сервісів до кінця року.

Автор:
Тетяна Бесараб