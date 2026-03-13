- Категория
В Киеве на три дня ограничат движение на мостах и улицах: где именно
С 13 по 15 марта в Киеве частично ограничат движение транспорта на ряде улиц, мостов и путепроводов из-за ремонта аварийных участков дорог. Ограничения будут действовать, в частности, на Южном и Северном мостах.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
В Киеве будут ремонтировать дороги
В частности, 13 марта ремонтные работы будут проводить на:
- путепроводе Автовокзальном на бульв. Николая Михновского;
- путепроводе на пересечении ул. Дегтяревской и ул. Николая Василенко с просп. Берестейским у ст. м. "Берестейская";
- ул. Саксаганского;
- ул. Антоновича;
- просп. Георгия Гонгаде;
- просп. Европейского Союза – от ул. Ивана Выговского до просп. Порика.
14 марта – на:
- Южному мосту;
- Северном мосту;
- путепроводе через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге;
- путепроводе в составе транспортной развязки на Одесской площади;
- ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади).
15 марта – на:
- Южном мосту;
- Северном мост;
- ул. Ивана Выговского – от ул. Виктора Некрасова до просп. Европейского союза.
При выполнении ремонтных работ движение транспорта будет ограничено частично и поэтапно. При ухудшении погодных условий сроки проведения работ могут быть изменены.
В коммунальной корпорации "Киевавтодор" извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршруте
Напомним, к 1 июня 2026 года в Украине планируется отремонтировать 10,9 млн кв. м дорог государственного значения, на что необходимо около 14 млрд. грн.