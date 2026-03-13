Запланована подія 2

В Киеве на три дня ограничат движение на мостах и улицах: где именно

ремонт дорог
Ремонт дорог в Киеве: на каких улицах ограничат движение 13-15 марта / Агентство восстановления

С 13 по 15 марта в Киеве частично ограничат движение транспорта на ряде улиц, мостов и путепроводов из-за ремонта аварийных участков дорог. Ограничения будут действовать, в частности, на Южном и Северном мостах.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

В Киеве будут ремонтировать дороги

В частности, 13 марта ремонтные работы будут проводить на:

  • путепроводе Автовокзальном на бульв. Николая Михновского;
  • путепроводе на пересечении ул. Дегтяревской и ул. Николая Василенко с просп. Берестейским у ст. м. "Берестейская";
  • ул. Саксаганского;
  • ул. Антоновича;
  • просп. Георгия Гонгаде;
  • просп. Европейского Союза – от ул. Ивана Выговского до просп. Порика.

14 марта  – на:

  • Южному мосту;
  • Северном мосту;
  • путепроводе через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге;
  • путепроводе в составе транспортной развязки на Одесской площади;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади).

15 марта  – на:

  • Южном мосту;
  • Северном мост;
  • ул. Ивана Выговского – от ул. Виктора Некрасова до просп. Европейского союза.

При выполнении ремонтных работ движение транспорта будет ограничено частично и поэтапно. При ухудшении погодных условий сроки проведения работ могут быть изменены.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршруте

Напомним, к 1 июня 2026 года в Украине планируется отремонтировать 10,9 млн кв. м дорог государственного значения, на что необходимо около 14 млрд. грн.

Автор:
Ольга Опенько