У Києві на три дні обмежать рух на мостах і вулицях: де саме
Із 13 до 15 березня у Києві частково обмежать рух транспорту на низці вулиць, мостів і шляхопроводів через ремонт аварійних ділянок доріг. Обмеження діятимуть, зокрема, на Південному та Північному мостах.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
У Києві ремонтуватимуть дороги
Так, 13 березня ремонтні роботи проводитимуть на:
- шляхопроводі Автовокзальному на бульв. Миколи Міхновського;
- шляхопроводі на перетині вул. Дегтярівської та вул. Миколи Василенка з просп. Берестейським біля ст. м. "Берестейська";
- вул. Саксаганського;
- вул. Антоновича;
- просп. Георгія Гонгадзе;
- просп. Європейського Союзу – від вул. Івана Виговського до просп. Порика.
14 березня – на:
- Південному мосту;
- Північному мосту;
- шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі;
- шляхопроводі у складі транспортної розв’язки на Одеській площі;
- вул. Набережно-Хрещатицькій (від вул. Нижній Вал до Поштової площі).
15 березня – на:
- Південному мосту;
- Північному мосту;
- вул. Івана Виговського – від вул. Віктора Некрасова до просп. Європейського Союзу.
Під час виконання ремонтних робіт рух транспорту буде обмежений частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.
У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруті.
Нагадаємо, до 1 червня 2026 року в Україні планують відремонтувати 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на що необхідно близько 14 млрд грн.