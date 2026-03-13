Запланована подія 2

У Києві на три дні обмежать рух на мостах і вулицях: де саме

Ремонт доріг у Києві: на яких вулицях обмежать рух 13–15 березня / Агентство відновлення

Із 13 до 15 березня у Києві частково обмежать рух транспорту на низці вулиць, мостів і шляхопроводів через ремонт аварійних ділянок доріг. Обмеження діятимуть, зокрема, на Південному та Північному мостах.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

У Києві ремонтуватимуть дороги

Так, 13 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

  • шляхопроводі Автовокзальному на бульв. Миколи Міхновського;
  • шляхопроводі на перетині вул. Дегтярівської та вул. Миколи Василенка з просп. Берестейським біля ст. м. "Берестейська";
  • вул. Саксаганського;
  • вул. Антоновича;
  • просп. Георгія Гонгадзе;
  • просп. Європейського Союзу – від вул. Івана Виговського до просп. Порика.

14 березня – на:

  • Південному мосту;
  • Північному мосту;
  • шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі;
  • шляхопроводі у складі транспортної розв’язки на Одеській площі;
  • вул. Набережно-Хрещатицькій (від вул. Нижній Вал до Поштової площі).

15 березня – на:

  • Південному мосту;
  • Північному мосту;
  • вул. Івана Виговського – від вул. Віктора Некрасова до просп. Європейського Союзу.

Під час виконання ремонтних робіт рух транспорту буде обмежений частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруті.

Нагадаємо, до 1 червня 2026 року в Україні планують відремонтувати 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на що необхідно близько 14 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько