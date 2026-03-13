У Києві на три дні обмежать рух на мостах і вулицях: де саме

Із 13 до 15 березня у Києві частково обмежать рух транспорту на низці вулиць, мостів і шляхопроводів через ремонт аварійних ділянок доріг. Обмеження діятимуть, зокрема, на Південному та Північному мостах.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

У Києві ремонтуватимуть дороги

Так, 13 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

шляхопроводі Автовокзальному на бульв. Миколи Міхновського;

шляхопроводі на перетині вул. Дегтярівської та вул. Миколи Василенка з просп. Берестейським біля ст. м. "Берестейська";

вул. Саксаганського;

вул. Антоновича;

просп. Георгія Гонгадзе;

просп. Європейського Союзу – від вул. Івана Виговського до просп. Порика.

14 березня – на:

Південному мосту;

Північному мосту;

шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі;

шляхопроводі у складі транспортної розв’язки на Одеській площі;

вул. Набережно-Хрещатицькій (від вул. Нижній Вал до Поштової площі).

15 березня – на:

Південному мосту;

Північному мосту;

вул. Івана Виговського – від вул. Віктора Некрасова до просп. Європейського Союзу.

Під час виконання ремонтних робіт рух транспорту буде обмежений частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруті.

Нагадаємо, до 1 червня 2026 року в Україні планують відремонтувати 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на що необхідно близько 14 млрд грн.