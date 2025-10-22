- Категория
В Киеве остановлено движение части троллейбусов и трамваев: детали
Из-за колебаний напряжения в энергосистеме в Киеве остановлено движение ряда маршрутов электротранспорта.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Киевской городской госадминистрации (КГГА).
Какие троллейбусы и трамваи не курсируют
В частности, из-за отсутствия напряжения остановлено движение трамваев №№ 1, 3, 15.
В то же время организовано движение дублирующих автобусных маршрутов №№ 1-Т, 3-Т.
Движение трамваев №№ 11, 12, 16, 19 организовано в Подольское депо.
Также не курсируют троллейбусы по маршрутам № 5, 6, 7, 16, 18, 19, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 41.
Изменения в маршрутах
Как отметили в КГГА, также часть троллейбусов курсирует по измененным схемам движения:
- № 12 – Железнодорожный вокзал "Центральный" – ст. м. "Лыбидская";
- № 31 – к з.п. Куреневка.
В КГГА отметили, что после стабилизации напряжения в энергосистеме движение транспорта будет восстановлено в обычном режиме.
Напомним, из-за масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру на утро 22 октября в Киеве и большинстве регионов Украины применены аварийные отключения света.