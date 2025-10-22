- Категорія
У Києві зупинено рух частини тролейбусів і трамваїв: деталі
Через коливання напруги в енергосистемі у Києві зупинено рух низки маршрутів електротранспорту.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).
Які тролейбуси та трамваї не курсують
Зокрема, через відсутність напруги зупинено рух трамваїв №№ 1, 3, 15.
Натомість організовано рух дублюючих автобусних маршрутів №№ 1-Т, 3-Т.
Рух трамваїв №№ 11, 12, 16, 19 організовано до Подільського депо.
Також не курсують тролейбуси за маршрутами №№ 5, 6, 7, 16, 18, 19, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 41.
Зміни у маршрутах
Як зауважили в КМДА, також частина тролейбусів курсує за зміненими схемами руху:
- № 12 – Залізничний вокзал "Центральний" – ст. м. "Либідська";
- № 31 – до з.п. Куренівка.
В КМДА наголосили, що після стабілізації напруги в енергосистемі рух транспорту буде відновлений у звичайному режимі.
Нагадаємо, через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру на ранок 22 жовтня у Києві та більшості регіонів України застосовані аварійні відключення світла.