Новини
Дата публікації
У Києві зупинено рух частини тролейбусів і трамваїв: деталі

трамвай
Через коливання напруги в енергосистемі у Києві зупинено рух низки маршрутів електротранспорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

Які тролейбуси та трамваї не курсують

Зокрема, через відсутність напруги зупинено рух трамваїв №№ 1, 3, 15.

Натомість організовано рух дублюючих автобусних маршрутів №№ 1-Т, 3-Т.

Рух трамваїв №№ 11, 12, 16, 19 організовано до Подільського депо.

Також не курсують тролейбуси за маршрутами №№ 5, 6, 7, 16, 18, 19, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 41.

Зміни у маршрутах

 Як зауважили в КМДА, також частина тролейбусів курсує за зміненими схемами руху:

  • № 12 – Залізничний вокзал "Центральний" – ст. м. "Либідська"; 
  • № 31 – до з.п. Куренівка.

В КМДА наголосили, що після стабілізації напруги в енергосистемі рух транспорту буде відновлений у звичайному режимі.

Нагадаємо, через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру на ранок 22 жовтня у Києві та більшості регіонів України застосовані аварійні відключення світла.

Автор:
Світлана Манько