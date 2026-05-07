В Киеве почти месяц будут ремонтировать одну из ключевых магистралей после 20 лет эксплуатации
В Соломенском районе Киева приступили к капитальному ремонту проспекта Валерия Лобановского, который не обновляли более 20 лет. Из-за ремонтных работ на отдельных участках магистрали движение транспорта частично ограничат ориентировочно до 29 мая.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Пока дорожники работают на парной стороне проспекта - на отрезке от улицы Максима Кривоноса до улицы Андрея Головко. Предварительно ограничения движения на первом этапе ремонта продлятся до 29 мая.
В целом проект предусматривает обновление почти 3 км проспекта – от улицы Владимира Брожко до Севастопольской площади. При ремонте демонтируют старое асфальтобетонное покрытие и устроят новое двухслойное покрытие. Также прокладывают сеть дождевой канализации и обновляют систему наружного освещения.
Кроме того, на проспекте планируют отремонтировать тротуары, обустроить велодорожки и обновить подземные и надземные пешеходные переходы. Для улучшения движения транспорта обустроят отдельные полосы левого поворота и модернизируют светофорные объекты.
Проект также учитывает принципы безбарьерности. На пешеходных переходах снизят бордюры и установят тактильную навигацию для людей с инвалидностью и маломобильными группами населения.
В "Киевавтодоре" отмечают, что проспект Валерия Лобановского является одной из ключевых транспортных артерий столицы, соединяющей Севастопольскую и Демеевскую площади и входящей в состав Малой Кольцевой дороги.
