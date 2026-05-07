У Києві майже місяць ремонтуватимуть одну з ключових магістралей після 20 років експлуатації

У Солом’янському районі Києва розпочали капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського, який не оновлювали понад 20 років. Через ремонтні роботи на окремих ділянках магістралі рух транспорту частково обмежать орієнтовно до 29 травня.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Наразі дорожники працюють на парній стороні проспекту - на відрізку від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка. Попередньо обмеження руху на першому етапі ремонту триватимуть до 29 травня.

Загалом проєкт передбачає оновлення майже 3 км проспекту - від вулиці Володимира Брожка до Севастопольської площі. Під час ремонту демонтують старе асфальтобетонне покриття та влаштують нове двошарове покриття. Також прокладають мережу дощової каналізації та оновлюють систему зовнішнього освітлення.

Крім цього, на проспекті планують відремонтувати тротуари, облаштувати велодоріжки та оновити підземні й надземні пішохідні переходи. Для покращення руху транспорту облаштують окремі смуги для лівого повороту та модернізують світлофорні об’єкти.

Проєкт також враховує принципи безбар’єрності. На пішохідних переходах понизять бордюри та встановлять тактильну навігацію для людей з інвалідністю й маломобільних груп населення.

У "Київавтодорі" наголошують, що проспект Валерія Лобановського є однією з ключових транспортних артерій столиці, яка з’єднує Севастопольську та Деміївську площі й входить до складу Малої Кільцевої дороги.

