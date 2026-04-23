В Киеве возле метро "Черниговская" на семь месяцев ограничат движение транспорта: какая причина

В Киеве изменят маршруты транспорта из-за перекрытия путепровода / Агентство восстановления

В Киеве с 25 апреля по 30 ноября ограничат движение транспорта и пешеходов в районе станции метро "Черниговская". Причина – капитальный ремонт путепровода, предусматривающий полное перекрытие движения и изменения в работе общественного транспорта.

В Киеве изменят маршруты транспорта

Это связано с началом капитального ремонта путепровода на пересечении улицы Миропольской с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линии метро.

На время проведения работ движение по путепроводу будет полностью перекрыто. В Киевавтодоре отмечают, что ремонт необходим для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации объекта в условиях интенсивной нагрузки.

В этой связи в районе изменят организацию дорожного движения, а также работу общественного транспорта. Для сохранения транспортного сообщения "Киевпасстранс" запустит дополнительные временные маршруты.

Основные изменения в период ремонта:

  • полное перекрытие движения по путепроводу;
  • ограничение для транспорта и пешеходов в близлежащем районе;
  • изменение схем движения транспорта;
  • запуск дополнительных маршрутов общественного транспорта;
  • установку временных дорожных знаков и информационных щитов.

В "Киевавтодоре" уверяют, что работы будут выполняться с соблюдением всех строительных норм и требований безопасности. Водителей и пешеходов призывают учитывать ограничения, заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, 15 апреля в Киеве частично ограничено движение транспорта по Набережному шоссе и Днепровскому проезду в Печерском районе.

Ольга Опенько