У Києві біля метро "Чернігівська" на сім місяців обмежать рух транспорту: яка причина

ремонт доріг
У Києві змінять маршрути транспорту через перекриття шляхопроводу / Агентство відновлення

У Києві з 25 квітня до 30 листопада обмежать рух транспорту та пішоходів у районі станції метро “Чернігівська”. Причина - капітальний ремонт шляхопроводу, що передбачає повне перекриття руху та зміни в роботі громадського транспорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

У Києві змінять маршрути транспорту

Це пов’язано з початком капітального ремонту шляхопроводу на перетині вулиці Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метро.

На час проведення робіт рух шляхопроводом буде повністю перекрито. У "Київавтодорі" зазначають, що ремонт необхідний для забезпечення безпечної та надійної експлуатації об’єкта в умовах інтенсивного навантаження.

У зв’язку з цим у районі змінять організацію дорожнього руху, а також роботу громадського транспорту. Для збереження транспортного сполучення "Київпастранс" запустить додаткові тимчасові маршрути.

Основні зміни на період ремонту:

  • повне перекриття руху шляхопроводом;
  • обмеження для транспорту та пішоходів у прилеглому районі;
  • зміна схем руху транспорту;
  • запуск додаткових маршрутів громадського транспорту;
  • встановлення тимчасових дорожніх знаків та інформаційних щитів.

У "Київавтодорі" запевняють, що роботи виконуватимуть із дотриманням усіх будівельних норм і вимог безпеки. Водіїв і пішоходів закликають враховувати обмеження, заздалегідь планувати маршрути та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, 15 квітня у Києві частково обмежено рух транспорту на Набережному шосе та Дніпровському проїзді в Печерському районі. 

Автор:
Ольга Опенько