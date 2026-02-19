В Киеве возобновили второй выход со станции метро "Лукьяновская"

В Киеве 19 февраля возобновили работу второго выхода со станции метро "Лукьяновская" в направлении ТЦ "Квадрат". Выход уже доступен для пассажиров в установленные часы работы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Второй выход со станции "Лукьяновская" снова работает

Выход №2 работает для пассажиров с 5:36 до 22:27. В то же время выход №1, расположенный со стороны улицы Юрия Ильенко, открыт с 5:35 до 22:28.

Наземный вестибюль станции "Лукьяновская" является одним из наиболее поврежденных объектов киевского метрополитена в результате вражеских обстрелов. С начала полномасштабного вторжения его получил повреждения семь раз.

В предприятии отмечают, что при обстреле больше всего разрушаются входные дверные группы. В ближайшее время запланирована поэтапная замена дверей в направлении улицы Юрия Ильенко. О начале работ в КП сообщат дополнительно.

Также в метрополитене напоминают: при объявлении воздушной тревоги все подземные станции круглосуточно работают в режиме укрытия, а все вестибюли открыты для входа.

Напомним, "Киевский метрополитен" планирует приобрести 4 460 раскладных стульев для подземных станций, работающих как укрытие.