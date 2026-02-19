Запланована подія 2

У Києві відновили другий вихід зі станції метро "Лук’янівська"

Наліпки з написами та піктограмами, розміщені на балюстрадах ескалаторів. / КМДА

У Києві 19 лютого відновили роботу другого виходу зі станції метро “Лук’янівська” у напрямку ТЦ “Квадрат”. Вихід уже доступний для пасажирів у встановлені години роботи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Другий вихід зі станції "Лук’янівська" знову працює

Вихід №2 працює для пасажирів з 5:36 до 22:27. Водночас вихід №1, розташований зі сторони вулиці Юрія Іллєнка, відкритий з 5:35 до 22:28.

Наземний вестибюль станції "Лук’янівська" є одним із найбільш пошкоджених об’єктів київського метрополітену внаслідок ворожих обстрілів. Від початку повномасштабного вторгнення його зазнав пошкоджень сім разів.

У підприємстві зазначають, що під час обстрілів найбільше руйнуються вхідні дверні групи. Найближчим часом заплановано поетапну заміну дверей у напрямку вулиці Юрія Іллєнка. Про початок робіт у КП повідомлять додатково.

Також у метрополітені нагадують: у разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції цілодобово працюють у режимі укриття, а всі вестибюлі відкриті для входу.

Нагадаємо, "Київський метрополітен" планує придбати 4 460 розкладних стільців для підземних станцій, які працюють як укриття.

Автор:
Ольга Опенько