Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Готівковий курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,50

51,33

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Метрополітен Києва збільшує кількість сидінь для укриттів під час тривоги

Додаткові стільці на станціях метро
Київські станції метро доукомплектовують стільцями. / Pixabay

КП “Київський метрополітен” планує придбати 4 460 розкладних стільців для підземних станцій, які працюють як укриття.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Додаткові стільці на станціях метро

Закупівля відбудеться через систему публічних закупівель з дотриманням усіх вимог законодавства.

За інформацією підприємства, додаткові місця для сидіння необхідні під час повітряної тривоги, коли на станціях одночасно перебувають тисячі людей - батьки з дітьми, люди похилого віку. Кількість стільців розрахована так, щоб забезпечити комфорт і водночас не заважати безпечній евакуації.

У 2023 році Міжнародна організація з міграції передала "Київському метрополітену" понад 10 000 розкладних стільців, які були розподілені між 46 підземними станціями. Згодом станції доукомплектовували за потребою. Через активну експлуатацію та неповернення частини стільців сьогодні у наявності залишилося близько 2 400 одиниць, йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, що 46 підземних станцій працюють як укриття цілодобово. 

Нагадаємо, "Укрзалізниця" розгорнула мережу з 54 мобільних "вагонів незламності", що вже працюють у 12 областях України. Пункти допомоги, створені в рекордні терміни для підтримки населення після масованих атак на енергосистему.

Також "Укрзалізниця" розгорнула перший пункт незламності за межами України — на залізничній станції в польському місті Холм. Уже в перший день роботи локацію відвідали понад сто пасажирів.

Автор:
Ольга Опенько