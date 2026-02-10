Метрополітен Києва збільшує кількість сидінь для укриттів під час тривоги

КП “Київський метрополітен” планує придбати 4 460 розкладних стільців для підземних станцій, які працюють як укриття.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Додаткові стільці на станціях метро

Закупівля відбудеться через систему публічних закупівель з дотриманням усіх вимог законодавства.

За інформацією підприємства, додаткові місця для сидіння необхідні під час повітряної тривоги, коли на станціях одночасно перебувають тисячі людей - батьки з дітьми, люди похилого віку. Кількість стільців розрахована так, щоб забезпечити комфорт і водночас не заважати безпечній евакуації.

У 2023 році Міжнародна організація з міграції передала "Київському метрополітену" понад 10 000 розкладних стільців, які були розподілені між 46 підземними станціями. Згодом станції доукомплектовували за потребою. Через активну експлуатацію та неповернення частини стільців сьогодні у наявності залишилося близько 2 400 одиниць, йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, що 46 підземних станцій працюють як укриття цілодобово.

