Метрополитен Киева увеличивает количество сидений для укрытий во время тревоги

КП "Киевский метрополитен" планирует приобрести 4 460 раскладных стульев для подземных станций, работающих как укрытие.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Дополнительные стулья на станциях метро

Закупка пройдет через систему публичных закупок с соблюдением всех требований законодательства.

По информации предприятия, дополнительные места для сидения необходимы во время воздушной тревоги, когда на станциях одновременно находятся тысячи людей - родители с детьми, пожилые люди. Количество стульев рассчитано так, чтобы обеспечить комфорт и одновременно не мешать безопасной эвакуации.

В 2023 году Международная организация по миграции передала "Киевскому метрополитену" более 10 000 раскладных стульев, распределенных между 46 подземными станциями. Впоследствии станции доукомплектовывали по необходимости. Из-за активной эксплуатации и невозврата части стульев сегодня налицо около 2 400 единиц, говорится в сообщении.

Напоминаем, что 46 подземных станций работают как укрытие круглосуточно.

Напомним, "Укрзализныця" развернула сеть из 54 мобильных "вагонов несокрушимости", уже работающих в 12 областях Украины. Пункты помощи, созданные в рекордные сроки для поддержки населения после массированных атак на энергосистему.

Также "Укрзализныця" развернула первый пункт несокрушимости за пределами Украины - на железнодорожной станции в польском городе Холм. Уже в первый день работы локацию посетили более ста пассажиров.