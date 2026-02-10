Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Наличный курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,50

51,33

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Метрополитен Киева увеличивает количество сидений для укрытий во время тревоги

Дополнительные стулья на станциях метро
Киевские станции метро доукомплектуют стульями. / Pixabay

КП "Киевский метрополитен" планирует приобрести 4 460 раскладных стульев для подземных станций, работающих как укрытие.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Дополнительные стулья на станциях метро

Закупка пройдет через систему публичных закупок с соблюдением всех требований законодательства.

По информации предприятия, дополнительные места для сидения необходимы во время воздушной тревоги, когда на станциях одновременно находятся тысячи людей - родители с детьми, пожилые люди. Количество стульев рассчитано так, чтобы обеспечить комфорт и одновременно не мешать безопасной эвакуации.

В 2023 году Международная организация по миграции передала "Киевскому метрополитену" более 10 000 раскладных стульев, распределенных между 46 подземными станциями. Впоследствии станции доукомплектовывали по необходимости. Из-за активной эксплуатации и невозврата части стульев сегодня налицо около 2 400 единиц, говорится в сообщении.

Напоминаем, что 46 подземных станций работают как укрытие круглосуточно.

Напомним, "Укрзализныця" развернула сеть из 54 мобильных "вагонов несокрушимости", уже работающих в 12 областях Украины. Пункты помощи, созданные в рекордные сроки для поддержки населения после массированных атак на энергосистему.

Также "Укрзализныця" развернула первый пункт несокрушимости за пределами Украины - на железнодорожной станции в польском городе Холм. Уже в первый день работы локацию посетили более ста пассажиров.

Автор:
Ольга Опенько