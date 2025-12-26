Киевский метрополитен утилизирует вагоны старше 40 лет: почему они не подлежат ремонту

Киевский метрополитен начинает процесс утилизации вагонов, полностью исчерпавших свой технический ресурс. Речь идет о подвижном составе, который эксплуатировался более 40 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Почему вагоны не подлежат ремонту?

Из эксплуатации выведено 4 вагона, изготовленных в 1978–1980 годах. За время работы каждый из них прошел в среднем 3,5 миллиона километров.

Специалисты отмечают: дальнейший ремонт таких вагонов невозможен из-за критического состояния несных элементов.

"Такие вагоны не ремонтируют, поскольку их конструкция имеет ряд ключевых несных элементов, состояние которых непосредственно влияет на безопасность движения. В частности, рама кузова является основным несным элементом, наблюдение за которыми осуществляется во время эксплуатации. В случае обнаружения предельных деформаций или изменений в ее геометрии дальнейшая эксплуатация или капитальный ремонт такого вагона невозможен", - говорится в сообщении.

Вторая жизнь деталей

В КП "Киевский метрополитен" отметили, что утилизации подлежит только кузов вагона, в то время как оборудование, детали, узлы проходят дефектацию, по результатам которой принимаются решения по их дальнейшему использованию.

Перед утилизацией работники метрополитена самостоятельно демонтируют часть элементов, в том числе подвесное оборудование и оборудование салона и кабин машиниста.

Оборудование, которое находится в надлежащем состоянии и пригодно для дальнейшего использования, будет использоваться при ремонте другого подвижного состава.

Вынужденный шаг

Отмечается, что утилизация – это вынужденный шаг. Ранее метрополитен неоднократно пытался продать эти вагоны через "Прозорро.Продажи" как целостные объекты, однако покупателей на устаревшую технику не нашлось.

В настоящее время инвентарный парк столичной подземки насчитывает более 830 вагонов. Плановое обновление парка и вывод из эксплуатации отработавшей свой ресурс техники является необходимым условием безопасной перевозки киевлян и гостей города.

Напомним, в столице продолжаются строительство метро на Виноградаре. Пока работы по расширению киевской подземки продолжаются сразу на шести строительных площадках. Подрядчик работает в режиме 24/7, делая паузы только на время комендантского часа.