Київський метрополітен утилізує вагони, яким понад 40 років: чому вони не підлягають ремонту

Київський метрополітен розпочинає процес утилізації вагонів, які повністю вичерпали свій технічний ресурс. Йдеться про рухомий склад, що експлуатувався понад 40 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

Чому вагони не підлягають ремонту?

Наразі з експлуатації виведено 4 вагони, виготовлені у 1978–1980 роках. За час роботи кожен із них подолав у середньому 3,5 мільйона кілометрів.

Фахівці наголошують: подальший ремонт таких вагонів неможливий через критичний стан несних елементів.

"Такі вагони не ремонтують, оскільки їх конструкція має низку ключових несних елементів, стан яких безпосередньо впливає на безпеку руху. Зокрема, рама кузова є основним несним елементом, спостереження за якими здійснюється під час експлуатації. У разі виявлення граничних деформацій або змін у її геометрії подальша експлуатація чи капітальний ремонт такого вагона є неможливими з міркувань безпеки", — пояснюють у метрополітені.

Друге життя деталей

В КП "Київський метрополітен" наголосили, що утилізації підлягає лише кузов вагона, тоді як обладнання, деталі, вузли проходять дефектацію, за результатами якої ухвалюють рішення щодо їх подальшого використання.

Перед утилізацією працівники метрополітену самостійно демонтують частину елементів, зокрема підвагонне обладнання та обладнання салону і кабін машиніста.

Обладнання, яке перебуває в належному стані та придатне для подальшого використання, використовуватимуть під час ремонту іншого рухомого складу.

Вимушений крок

Зазначається, що утилізація — це вимушений крок. Раніше метрополітен неодноразово намагався продати ці вагони через "Прозорро.Продажі" як цілісні об’єкти, проте покупців на застарілу техніку не знайшлося.

Наразі інвентарний парк столичної підземки налічує понад 830 вагонів. Планове оновлення парку та виведення з експлуатації техніки, що відпрацювала свій ресурс, є необхідною умовою безпечного перевезення киян та гостей міста.

Нагадаємо, у столиці тривають будівництво метро на Виноградар. Наразі роботи з розширення київської підземки тривають одразу на шести будівельних майданчиках. Підрядник працює у режимі 24/7, роблячи паузи лише на час комендантської години.