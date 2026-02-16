У Києві на станції метро "Теремки" обвалилася стеля: як здійснюється рух поїздів

Станція метро "Теремки" у Києві працює у звичайному режимі, рух поїздів здійснюється без змін після інциденту з пошкодженням елементів підвісної стелі.

Як пише Delo.ua, про повідомили в КМДА.

Чому стався інцидент

Зазначається, що 15 лютого близько 22:30 було зафіксовано локальне пошкодження окремих елементів підвісної стелі одного з виходів станції метро, постраждалих немає.

У Київському метрополітені пояснюють, що інцидент стався через неодноразові попередні пошкодження конструкцій виходу, отримані під час обстрілів. Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів. При цьому проводились підготовчі роботи для подальшого часткового ремонту виходу.

Повідомляється, що наразі фахівці продовжують обстежувати систему підвісної стелі та загалом підземний перехід станції.

Станція "Теремки" є кінцевою на синій Оболонсько-Теремківській лінії метро. Щодня нею користуються тисячі киян з південних районів столиці для поїздок до центру та на роботу.

Хто відповідає

За експлуатацію та технічний стан станцій київського метрополітену відповідає комунальне підприємство «Київський метрополітен». Контроль за безпекою пасажирів та своєчасним виявленням технічних проблем здійснює технічна служба метрополітену.

Загальний контроль за роботою міського транспорту, включно з метро, належить Київській міській державній адміністрації через Департамент транспортної інфраструктури.

Зауважимо, у січні розпочався плановий почерговий капітальний ремонт ескалаторів на пересадковому вузлі між станціями метро "Палац спорту" – "Площа Українських Героїв". Роботи триватимуть орієнтовно до середини березня.