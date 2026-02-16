Запланована подія 2

В Киеве на станции метро "Теремки" обрушился потолок: как осуществляется движение поездов

Обвал потолка на станции метро «Теремки» в Киеве
Обвал потолка на станции метро Теремки в Киеве. Фото: inkorr.com

Станция метро "Теремки" в Киеве работает в обычном режиме, движение поездов осуществляется без изменений после инцидента с повреждением подвесного потолка.

Как пишет Delo.ua, сообщили в КГГА.

Почему произошел инцидент

Отмечается, что 15 февраля около 22.30 было зафиксировано локальное повреждение отдельных элементов подвесного потолка одного из выходов станции метро, пострадавших нет.

В Киевском метрополитене объясняют, что инцидент произошел из-за неоднократных предварительных повреждений конструкций выхода, полученных при обстреле. Часть дефектов носила скрытый характер и не была заметна во время визуальных осмотров. При этом проводились подготовительные работы по дальнейшему частичному ремонту выхода.

Сообщается, что специалисты продолжают обследовать систему подвесного потолка и в целом подземный переход станции.

Станция "Теремки" является конечной на синей Оболонско-Теремковской линии метро. Ежедневно ею пользуются тысячи киевлян из южных районов столицы для поездок в центр и работу.

Кто отвечает

За эксплуатацию и техническое состояние станций Киевского метрополитена отвечает коммунальное предприятие «Киевский метрополитен». Контроль безопасности пассажиров и своевременным выявлением технических проблем осуществляет техническая служба метрополитена.

Общий контроль за работой городского транспорта, включая метро, принадлежит Киевской городской государственной администрации через Департамент транспортной инфраструктуры.

Отметим, что в январе начался плановый поочередный капитальный ремонт эскалаторов на пересадочном узле между станциями метро "Дворец спорта" - "Площадь Украинских Героев". Работы продлятся ориентировочно до середины марта.

Автор:
Светлана Манько