В Киеве между станциями метро "Дворец спорта" и "Площадь Украинских Героев" начнут капремонт эскалаторов
Завтра, 7 января, начнут плановый очередной капитальный ремонт эскалаторов на пересадочном узле между станциями метро "Дворец спорта" — "Площадь Украинских Героев". Работы продлятся ориентировочно до середины марта.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщают в КП "Киевский метрополитен".
Отмечается, что капитальный ремонт эскалаторов важен для продолжительной и надежной работы оборудования. Его производят каждые 10–12 лет или после пробега в 150 тысяч километров.
В ходе этих работ полностью демонтируют основные элементы эскалатора: лестничное полотно, перила, редуктор, тяговые цепи и другие детали, обеспечивающие работу оборудования. В специализированной мастерской работники осматривают, диагностируют и ремонтируют перевозимые детали. Вместо этого крупногабаритные элементы ремонтируют непосредственно в машинном зале станции.
Пассажиров также призвали соблюдать правила поведения на эскалаторах:
- не заступать за ограничительную линию;
- держаться за поручень;
- не сидеть на ступеньках эскалатора;
- не бежать эскалатором;
- держать детей за руку, а совсем маленьких – на руках;
- следить за длинной одеждой и личными вещами, чтобы они не попали в движущиеся части эскалатора;
- сумки и пакеты держать при себе во избежание травм или повреждения вещей.
Напомним, в киевском метро продолжается работа по повышению безопасности пассажиров: на эскалаторах тестируют новые информационные наклейки. Они содержат упоминание об основных правилах пользования эскалатором и призывают быть внимательными.