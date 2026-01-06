Запланована подія 2

В Киеве между станциями метро "Дворец спорта" и "Площадь Украинских Героев" начнут капремонт эскалаторов

ремонт эскалатора
7 января на пересадочном узле между станциями метро "Дворец спорта" и "Площадь Украинских Героев" начнут поочередный капремонт эскалаторов. / КГГА

Завтра, 7 января, начнут плановый очередной капитальный ремонт эскалаторов на пересадочном узле между станциями метро "Дворец спорта" — "Площадь Украинских Героев". Работы продлятся ориентировочно до середины марта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают в КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что капитальный ремонт эскалаторов важен для продолжительной и надежной работы оборудования. Его производят каждые 10–12 лет или после пробега в 150 тысяч километров.

В ходе этих работ полностью демонтируют основные элементы эскалатора: лестничное полотно, перила, редуктор, тяговые цепи и другие детали, обеспечивающие работу оборудования. В специализированной мастерской работники осматривают, диагностируют и ремонтируют перевозимые детали. Вместо этого крупногабаритные элементы ремонтируют непосредственно в машинном зале станции.

Пассажиров также призвали соблюдать правила поведения на эскалаторах:

  • не заступать за ограничительную линию;
  • держаться за поручень;
  • не сидеть на ступеньках эскалатора;
  • не бежать эскалатором;
  • держать детей за руку, а совсем маленьких – на руках;
  • следить за длинной одеждой и личными вещами, чтобы они не попали в движущиеся части эскалатора;
  • сумки и пакеты держать при себе во избежание травм или повреждения вещей.

Напомним, в киевском метро продолжается работа по повышению безопасности пассажиров: на эскалаторах тестируют новые информационные наклейки. Они содержат упоминание об основных правилах пользования эскалатором и призывают быть внимательными.

Автор:
Светлана Манько