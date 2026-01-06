Запланована подія 2

Дата публікації
У Києві між станціями метро "Палац спорту" і "Площа Українських Героїв" розпочнуть капремонт ескалаторів

ремонт ескалатора
7 січня на пересадковому вузлі між станціями метро «Палац спорту» і «Площа Українських Героїв» розпочнуть почерговий капремонт ескалаторів / КМДА

Завтра, 7 січня, розпочнуть плановий почерговий капітальний ремонт ескалаторів на пересадковому вузлі між станціями метро "Палац спорту" – "Площа Українських Героїв". Роботи триватимуть орієнтовно до середини березня. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляють у КП "Київський метрополітен".

Зазначається, що капітальний ремонт ескалаторів важливий для довготривалої і надійної роботи обладнання. Його роблять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів.

Під час цих робіт повністю демонтують основні елементи ескалатора: сходове полотно, поручні, редуктор, тягові ланцюги та інші деталі, що забезпечують роботу обладнання. У спеціалізованій майстерні працівники оглядають, діагностують і ремонтують деталі, які можна перевезти. Натомість великогабаритні елементи ремонтують безпосередньо в машинному залі станції.

Пасажирів також закликали дотримуватися правил поведінки на ескалаторах:

  • не заступати за обмежувальну лінію;
  • триматися за поручень;
  • не сидіти на східцях ескалатора;
  • не бігти ескалатором;
  • тримати дітей за руку, а зовсім маленьких – на руках;
  • слідкувати за довгим одягом й особистими речами, щоб вони не потрапили в рухомі частини ескалатора;
  • сумки та пакети тримати при собі, щоб уникнути травм або пошкодження речей.

Нагадаємо, у київському метро триває робота над підвищенням безпеки пасажирів: на ескалаторах тестують нові інформаційні наліпки. Вони містять нагадування про основні правила користування ескалатором та закликають бути уважними. 

Автор:
Світлана Манько