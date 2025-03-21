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Київський метрополітен тестує нові інформаційні покажчики для безпеки на ескалаторах
У київському метро триває робота над підвищенням безпеки пасажирів: на ескалаторах тестують нові інформаційні наліпки. Вони містять нагадування про основні правила користування ескалатором та закликають бути уважними.
Про це повідомили в КП "Київський метрополітен".
Що відомо про нові наліпки
Наліпки попереджають про найпоширеніші порушення:
- не бігти ескалатором;
- триматися за поручень;
- не сидіти на східцях;
- не притулятися до нерухомих частин;
- піднімати багаж під час входу та виходу з ескалатора.
Наліпки з написами та піктограмами, розміщені на балюстрадах ескалаторів, покликані зробити правила користування більш помітними та зрозумілими для всіх пасажирів.
Інформаційні покажчики вже встановлені на станціях "Вокзальна" та "Либідська", а наступного тижня їх розмістять на станції "Дорогожичі".
Місця для наліпок були обрані не випадково – саме на цих станціях найчастіше фіксували нетипові ситуації та зупинки ескалаторів.
Ескалатор – об’єкт підвищеної небезпеки
У "Київському метрополітені" наголошують, що питання дотримання правил безпеки залишається важливим, оскільки ескалатор є об'єктом підвищеної небезпеки. Так, з початку 2025 року:
- 28 пасажирів отримали травми, для надання допомоги викликали швидку;
- 5 разів сторонні предмети (куртки, взуття, плащі) блокували механізм ескалатора, що призводило до ремонту і тимчасової зупинки роботи;
- 368 разів ескалатор екстрено зупинявся через потрапляння дрібних предметів (монет, пряжок, ременів, поясів), створюючи ризик падіння пасажирів;
- 1150 зупинок загалом сталося через нехтування правилами користування.
Нагадаємо, з 21 березня у Києві наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля укриття, продовжуватиме рух за маршрутом.
Додамо, у метро Києва сповіщатимуть про загальнонаціональну хвилину мовчання. Для вшанування пам’яті загиблих оголошення транслюватиметься на 19 станціях метрополітену, де це можливо технічно.