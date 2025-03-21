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Киевский метрополитен тестирует новые информационные указатели безопасности на эскалаторах
В киевском метро продолжается работа по повышению безопасности пассажиров: на эскалаторах тестируют новые информационные наклейки. Они содержат упоминание об основных правилах пользования эскалатором и призывают быть внимательными.
Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".
Что известно о новых наклейках
Наклейки предупреждают о наиболее распространенных нарушениях:
- не бежать эскалатором;
- держаться за поручень;
- не сидеть на ступеньках;
- не прижиматься к неподвижным частям;
- поднимать багаж при входе и выходе из эскалатора.
Наклейки с надписями и пиктограммами, размещенные на балюстрадах эскалаторов, призваны сделать правила пользования более заметными и понятными всем пассажирам.
Информационные указатели уже установлены и на станциях "Вокзальная" и "Лыбидская ", а на следующей неделе их разместят на станции "Дорогожичи".
Места для наклейок были выбраны не случайно – именно на этих станциях чаще всего фиксировались нетипичные ситуации и остановки эскалаторов.
Эскалатор – объект повышенной опасности
В "Киевском метрополитене" подчеркивают, что вопрос соблюдения правил безопасности остается важным, поскольку эскалатор является объектом повышенной опасности. Да, с начала 2025 года:
- 28 пассажиров получили травмы, для оказания помощи вызвали скорую;
- 5 раз посторонние предметы (куртки, обувь, плащи) блокировали механизм эскалатора, что приводило к ремонту и временной остановке работы;
- 368 раз эскалатор экстренно останавливался из-за попадания мелких предметов (монет, пряжек, ремней, поясов), создавая риск падения пассажиров;
- 1150 остановок в целом произошло из-за пренебрежения правилами пользования.
Напомним, с 21 марта в Киеве наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги после высадки желающих у укрытия будет продолжать движение по маршруту.
Добавим, в метро Киева будут сообщать об общенациональной минуте молчания. Для памяти погибших объявление будет транслироваться на 19 станциях метрополитена, где это возможно технически.