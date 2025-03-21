Киевский метрополитен тестирует новые информационные указатели безопасности на эскалаторах

В киевском метро продолжается работа по повышению безопасности пассажиров: на эскалаторах тестируют новые информационные наклейки. Они содержат упоминание об основных правилах пользования эскалатором и призывают быть внимательными.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Что известно о новых наклейках

Наклейки предупреждают о наиболее распространенных нарушениях:

не бежать эскалатором;

держаться за поручень;

не сидеть на ступеньках;

не прижиматься к неподвижным частям;

поднимать багаж при входе и выходе из эскалатора.

Наклейки с надписями и пиктограммами, размещенные на балюстрадах эскалаторов, призваны сделать правила пользования более заметными и понятными всем пассажирам.

Информационные указатели уже установлены и на станциях "Вокзальная" и "Лыбидская ", а на следующей неделе их разместят на станции "Дорогожичи".

Места для наклейок были выбраны не случайно – именно на этих станциях чаще всего фиксировались нетипичные ситуации и остановки эскалаторов.

Эскалатор – объект повышенной опасности

В "Киевском метрополитене" подчеркивают, что вопрос соблюдения правил безопасности остается важным, поскольку эскалатор является объектом повышенной опасности. Да, с начала 2025 года:

28 пассажиров получили травмы, для оказания помощи вызвали скорую;

5 раз посторонние предметы (куртки, обувь, плащи) блокировали механизм эскалатора, что приводило к ремонту и временной остановке работы;

368 раз эскалатор экстренно останавливался из-за попадания мелких предметов (монет, пряжек, ремней, поясов), создавая риск падения пассажиров;

1150 остановок в целом произошло из-за пренебрежения правилами пользования.

Напомним, с 21 марта в Киеве наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги после высадки желающих у укрытия будет продолжать движение по маршруту.

Добавим, в метро Киева будут сообщать об общенациональной минуте молчания. Для памяти погибших объявление будет транслироваться на 19 станциях метрополитена, где это возможно технически.