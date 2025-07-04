В Киеве высокий уровень загрязнения воздуха после массированной атаки

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов предупредило, что после российской атаки в Киеве высок уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минсреды.

Отмечается, что причиной ухудшения состояния воздуха стали пожары, вызванные массированным обстрелом России в ночь на 4 июля.

До стабилизации ситуации жителям столицы рекомендуют не находиться на открытом воздухе, не проветривать помещение, поддерживать водный баланс, а если есть воздухоочиститель — включить его на максимум.

Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, добавили в ведомстве.

По состоянию на 08:00 индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA), согласно данным SaveEcoBot, составляет 83. Это умеренный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.

В то же время вредный уровень зафиксировали в следующих районах Киева:

улица Сечевых стрелков – 171;

улица Николая Амосова – 163;

улица Предславинская – 168;

улица Ивана Пулюя – 160 – 197;

Никольско-Слободская улица – 159;

проспект Червоной Калины – 157;

улица Пуховская – 153.

Российская террористическая армия ночью 4 июля атаковала Киев ударными дронами и баллистическими ракетами. Ранения получили 23 жителя столицы.