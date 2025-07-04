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В Киеве высокий уровень загрязнения воздуха после массированной атаки
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов предупредило, что после российской атаки в Киеве высок уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минсреды.
Отмечается, что причиной ухудшения состояния воздуха стали пожары, вызванные массированным обстрелом России в ночь на 4 июля.
До стабилизации ситуации жителям столицы рекомендуют не находиться на открытом воздухе, не проветривать помещение, поддерживать водный баланс, а если есть воздухоочиститель — включить его на максимум.
Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, добавили в ведомстве.
По состоянию на 08:00 индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA), согласно данным SaveEcoBot, составляет 83. Это умеренный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.
В то же время вредный уровень зафиксировали в следующих районах Киева:
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улица Сечевых стрелков – 171;
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улица Николая Амосова – 163;
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улица Предславинская – 168;
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улица Ивана Пулюя – 160 – 197;
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Никольско-Слободская улица – 159;
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проспект Червоной Калины – 157;
- улица Пуховская – 153.
Российская террористическая армия ночью 4 июля атаковала Киев ударными дронами и баллистическими ракетами. Ранения получили 23 жителя столицы.