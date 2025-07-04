Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,72

--0,09

EUR

49,18

+0,04

Наличный курс:

USD

41,75

41,65

EUR

49,58

49,35

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Важно
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве высокий уровень загрязнения воздуха после массированной атаки

атака на Киев
Фото: ГСЧС

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов предупредило, что после российской атаки в Киеве высок уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минсреды.

Отмечается, что причиной ухудшения состояния воздуха стали пожары, вызванные массированным обстрелом России в ночь на 4 июля.

До стабилизации ситуации жителям столицы рекомендуют не находиться на открытом воздухе, не проветривать помещение, поддерживать водный баланс, а если есть воздухоочиститель — включить его на максимум.

Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, добавили в ведомстве.

По состоянию на 08:00 индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA), согласно данным SaveEcoBot, составляет 83. Это умеренный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.

В то же время вредный уровень зафиксировали в следующих районах Киева:

  • улица Сечевых стрелков – 171;
    • улица Николая Амосова – 163;
      • улица Предславинская – 168;
        • улица Ивана Пулюя – 160 – 197;
          • Никольско-Слободская улица – 159;
            • проспект Червоной Калины – 157;
              • улица Пуховская – 153.
              Фото 2 — В Киеве высокий уровень загрязнения воздуха после массированной атаки

              Российская террористическая армия ночью 4 июля атаковала Киев ударными дронами и баллистическими ракетами. Ранения получили 23 жителя столицы.

              Автор:
              Светлана Манько