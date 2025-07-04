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У Києві високий рівень забруднення повітря після масованої атаки
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів попередило, що після російської атаки в Києві високий рівень забруднення атмосферного повітря.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міндовкілля.
Зазначається, що причиною погіршення стану повітря стали пожежі, спричинені масованим обстрілом Росії в ніч проти 4 липня.
До стабілізації ситуації жителям столиці рекомендують не перебувати на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення, підтримувати водний баланс, а якщо є очищувач повітря — увімкнути його на максимум.
Особливу увагу на ці поради мають звернути люди з хворобами дихальної та серцево-судинної систем, додали у відомстві.
Станом на 08:00 Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA), згідно даних SaveEcoBot, становить 83. Це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.
Водночас шкідливий рівень зафіксували у наступних районах Києва:
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вулиця Січових стрільців – 171;
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вулиця Миколи Амосова – 163;
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вулиця Предславинська – 168;
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вулиця Івана Пулюя – 160 – 197;
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Микільсько-Слобідська вулиця – 159;
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проспект Червоної Калини – 157;
- вулиця Пухівська – 153.
Російська терористична армія вночі 4 липня атакувала Київ ударними дронами та балістичними ракетами. Поранення отримали 23 мешканці столиці.