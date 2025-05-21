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В Киевской области на Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар: есть жертвы (ФОТО)
21 мая в Киевской области на Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар. По предварительным данным, два человека погибли.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Белоцерковское городское территориальное общество.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 12.46.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и все необходимые службы. Идет ликвидация последствий пожара.
Как сообщает местный телеканал Крокус, ТЭЦ занялась во время ремонтных работ. В результате пожара погибли два человека.
Позже в ГСЧС официально сообщили, что спасатели ликвидировали пожар бездействующей градирни для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ площадью 960 кв. м
Во время ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили 2 обгоревших тела.
Обстоятельства гибели людей и причины пожара устанавливаются.