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В Киевской области на Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар: есть жертвы (ФОТО)

На Белоцерковской ТЭЦ произошел пожар
Фото: facebook.com/officalpageBilaTserkva

21 мая в Киевской области на Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар. По предварительным данным, два человека погибли.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Белоцерковское городское территориальное общество.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 12.46.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и все необходимые службы. Идет ликвидация последствий пожара.

Фото 2 — В Киевской области на Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар: есть жертвы (ФОТО)
Фото: телеканал «Крокус»

Как сообщает местный телеканал Крокус, ТЭЦ занялась во время ремонтных работ. В результате пожара погибли два человека.

Фото 3 — В Киевской области на Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар: есть жертвы (ФОТО)
Фото: телеканал «Крокус»

Позже в ГСЧС официально сообщили, что спасатели ликвидировали пожар бездействующей градирни для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ площадью 960 кв. м

Фото 4 — В Киевской области на Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар: есть жертвы (ФОТО)
Фото 5 — В Киевской области на Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар: есть жертвы (ФОТО)
Фото 6 — В Киевской области на Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар: есть жертвы (ФОТО)
Фото 7 — В Киевской области на Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар: есть жертвы (ФОТО)
Фото 8 — В Киевской области на Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар: есть жертвы (ФОТО)

Во время ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили 2 обгоревших тела.

Обстоятельства гибели людей и причины пожара устанавливаются.

Автор:
Светлана Манько