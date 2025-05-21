У Київській області на Білоцерківській ТЕЦ сталася масштабна пожежа: є жертви (ФОТО)

21 травня у Київській області на Білоцерківській ТЕЦ сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, двоє осіб загинули.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Білоцерківську міську територіальну громаду.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 12:46.

Наразі на місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків пожежі.

Фото: телеканал «Крокус»

Як повідомляє місцевий телеканал «Крокус», ТЕЦ зайнялася під час ремонтних робіт. Внаслідок пожежі загинули дві людини.

Фото: телеканал «Крокус»

Пізніше в ДСНС офіційно повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу недіючої градирні для охолодження води на території Білоцерківської ТЕЦ площею 960 кв. м

Під час ліквідації загоряння вогнеборці виявили 2 обгорілі тіла.

Обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються.