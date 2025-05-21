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У Київській області на Білоцерківській ТЕЦ сталася масштабна пожежа: є жертви (ФОТО)
21 травня у Київській області на Білоцерківській ТЕЦ сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, двоє осіб загинули.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Білоцерківську міську територіальну громаду.
Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 12:46.
Наразі на місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків пожежі.
Як повідомляє місцевий телеканал «Крокус», ТЕЦ зайнялася під час ремонтних робіт. Внаслідок пожежі загинули дві людини.
Пізніше в ДСНС офіційно повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу недіючої градирні для охолодження води на території Білоцерківської ТЕЦ площею 960 кв. м
Під час ліквідації загоряння вогнеборці виявили 2 обгорілі тіла.
Обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються.