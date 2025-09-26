Запланована подія 2

Читати українською

В МАГАТЭ зафиксировали взрыв дронов возле Южноукраинской АЭС

Южноукраинская АЭС
Южноукраинская АЭС / Википедия

Специалисты Международного агентства по атомной энергии сообщили о сбитии и взрыве дрона примерно в 800 метрах от периметра Южноукраинской атомной электростанции.

Как пишет Delo.ua, об этом идет речь   в отчете МАГАТЭ.

22 дрона возле АЭС

Отмечается, что поздно вечером 24 сентября и ранним утром 25 сентября возле Южноукраинской АЭС было замечено 22 дронов, некоторые из которых приближались к станции на расстоянии всего полкилометра.

Специалисты МАГАТЭ слышали стрельбу и взрывы около 01:00 по местному времени, и впоследствии посетили место падения одного из дронов, наблюдая кратер размером четыре квадратных метра на поверхности и глубиной около одного метра.

Кроме того, была повреждена региональная линия электропередачи напряжением 150 киловольтов. Она не была подключена к АЭС, и непосредственного влияния на ядерную безопасность не было.

Постоянные угрозы ядерной безопасности во время войны

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что это очередной случай, подчеркивающий постоянные угрозы ядерной безопасности во время войны России против Украины.

"Снова дроны пролетают слишком близко к атомным электростанциям, ставя под угрозу ядерную безопасность. К счастью, этот инцидент не привел ни к каким повреждениям самой Южноукраинской АЭС. В следующий раз нам может не так повезти. Я продолжаю призывать обе стороны проявить максимальное военное воздержание ", - заявил Гросси.

Отметим, Южноукраинская АЭС — одна из трех действующих атомных электростанций страны неподалеку от города Южноукраинск Николаевской области. Три реактора атомной станции производят электроэнергию на полную мощность.

Напомним, во время российской атаки в ночь на 10 сентября было в очередной раз зафиксировано опасное приближение российских ударных дронов к двум украинским атомным электростанциям .

Команды специалистов МАГАТЭ на Хмельницкой и Ровенской атомных электростанциях сообщили, что слышали взрывы и выстрелы в ночь с 9 на 10 сентября. Также эксперты сообщили о звуках пролета дронов у городов Нетешин и Вараш возле АЭС.

Автор:
Светлана Манько