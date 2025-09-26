Запланована подія 2

У МАГАТЕ зафіксували вибух дронів біля Південноукраїнської АЕС

Південноукраї́нська АЕС
Південноукраї́нська АЕС / Вікіпедія

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії повідомили про збиття і вибух дрона приблизно за 800 метрів від периметра Південноукраїнської атомної електростанції.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

22 дрони біля АЕС

Зазначається, що пізно ввечері 24 вересня та рано вранці 25 вересня біля Південноукраїнської АЕС було помічено 22 дронів, деякі з яких наближалися до станції на відстані всього пів кілометра.

Фахівці МАГАТЕ чули стрілянину та вибухи близько 01:00 за місцевим часом, і згодом відвідали місце падіння одного з дронів, спостерігаючи кратер розміром чотири квадратні метри на поверхні та глибиною близько одного метра.

Крім того, була пошкоджена регіональна лінія електропередач напругою 150 кіловольтів. Вона не була підключена до АЕС і безпосереднього впливу на ядерну безпеку не було.

Постійні загрози ядерній безпеці під час війни 

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що це черговий випадок, який підкреслює постійні загрози ядерній безпеці під час війни Росії проти України.

"Знову дрони пролітають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, цей інцидент не призвів до жодних пошкоджень самої Південноукраїнської АЕС. Наступного разу нам може не так пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об'єктів",- підкреслив Гроссі.

Зауважимо, Південноукраїнська АЕС — одна з трьох чинних атомних електростанцій країни неподалік від міста Південноукраїнськ, що в Миколаївській області. Три реактори атомної станції наразі виробляють електроенергію на повну потужність.

Нагадаємо, під час російської атаки в ніч на 10 вересня було вчергове зафіксоване небезпечне наближення російських ударних дронів до двох українських атомних електростанцій.

Команди спеціалістів МАГАТЕ на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях повідомили, що чули вибухи та постріли в ніч з 9 на 10 вересня. Також експерти повідомили про звуки прольоту дронів біля міст Нетішин та Вараш біля АЕС.

Автор:
Світлана Манько