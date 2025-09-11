Запланована подія 2

Російські дрони летіли біля двох українських атомних електростанцій - МАГАТЕ

ХАЕС
ХАЕС. Фото: Енергоатом

Під час російської атаки в ніч на 10 вересня було вчергове зафіксоване небезпечне наближення російських ударних дронів до двох українських атомних електростанцій.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що команди спеціалістів МАГАТЕ на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях повідомили, що чули вибухи та постріли в ніч з 9 на 10 вересня. Також експерти повідомили про звуки прольоту дронів біля міст Нетішин та Вараш біля АЕС.

Зокрема, біля Хмельницької АЕС було виявлено дев'ять дронів, які пролітали за три кілометри від міста Нетішин. 13 безпілотників було виявлено на відстані кількох кілометрів від Рівненської АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре наголосив, що будь-яка військова діяльність поблизу АЕС має бути негайно припинена.

"Я глибоко стурбований подіями минулої ночі. За словами наших команд на місцях, це були надзвичайно масштабні військові дії поблизу цих двох атомних електростанцій, чого ніколи не повинно відбуватися. Я ще раз повторюю свій заклик до максимальної військової стриманості поблизу таких об'єктів. Серйозна ядерна аварія не буде в нічиїх інтересах і її необхідно уникнути будь-якою ціною", - підкреслив Гроссі.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня росіяни здійснили масовану атаку на Україну. 

Повітряні сили повідомляли, що Росія запустила по Україні 458 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона України знешкодила 413 цілей.

Окрім цього, під час масованої атаки на Україну повітряний простір Польщі порушили російські дрони.

Автор:
Світлана Манько