Втрати ворога станом на 10 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 990 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1295 добу повномасштабної війни становлять 1 091 000 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 вересня втратила:

особового складу – близько 1091000 (+990) осіб;

танків – 11172 (+3) од;

бойових броньованих машин – 23262 (+1) од;

артилерійських систем – 32606 (+29) од;

РСЗВ – 1483 (+1) од;

засоби ППО – 1217 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57851 (+347);

крилаті ракети – 3691 (+0):

кораблі / катери – 28 (+0):

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 61290 (+83);

спеціальна техніка – 3964 (+1).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 413 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;

27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

