Втрати ворога станом на 10 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 990 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1295 добу повномасштабної війни становлять 1 091 000 осіб.
Втрати Росії у війні на 10 вересня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 вересня втратила:
- особового складу – близько 1091000 (+990) осіб;
- танків – 11172 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23262 (+1) од;
- артилерійських систем – 32606 (+29) од;
- РСЗВ – 1483 (+1) од;
- засоби ППО – 1217 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57851 (+347);
- крилаті ракети – 3691 (+0):
- кораблі / катери – 28 (+0):
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61290 (+83);
- спеціальна техніка – 3964 (+1).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 вересня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 413 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;
- 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
