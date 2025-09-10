Запланована подія 2

Війна Війна
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1295-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 200 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував сім ракет і скинув 93 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5777 дронів-камікадзе та здійснено 4838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 95 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаудару по населеному пункту Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіабомби та здійснив 222 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі, Зарічне та Торське.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку противник 21 раз атакував позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у бік Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося три бойові зіткнення у районі Ступочок.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 атак агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 40 ворожих штурмів в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року
Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року
Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько