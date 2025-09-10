Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,12

--0,13

EUR

48,29

--0,09

Наличный курс:

USD

41,25

41,18

EUR

48,55

48,39

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1295-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 сентября 2025 г.

Последние данные со   отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 200 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 73 авиационных удара, применил семь ракет и сбросил 93 управляемые бомбы. Кроме того, было привлечено для поражения 5777 дронов-камикадзе и совершено 4838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 95 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор нанес авиаудар по населенному пункту Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки зафиксировано девять боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемых авиабомба и совершил 222 артиллерийских обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районе Волчанска.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодец, Заречное и Торское.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года

На Северском направлении противник 21 раз атаковал позиции сил обороны в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло три боевых столкновения в районе Ступочек.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Екатериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультиного, Плещеевки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Шевченко, Зверевое, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Свободного, Родинского, Луча, Сухого Яра, Покрова.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 40 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Новониколаевка, Ольга и в сторону населенных пунктов Филиал, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Январское, Терново, Новоивановка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года
Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года
Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для кафиров месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько