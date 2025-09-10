Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2025 года

Продолжается 1295-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 сентября 2025 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 200 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 73 авиационных удара, применил семь ракет и сбросил 93 управляемые бомбы. Кроме того, было привлечено для поражения 5777 дронов-камикадзе и совершено 4838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 95 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор нанес авиаудар по населенному пункту Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки зафиксировано девять боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемых авиабомба и совершил 222 артиллерийских обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодец, Заречное и Торское.

На Северском направлении противник 21 раз атаковал позиции сил обороны в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло три боевых столкновения в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Екатериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультиного, Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Шевченко, Зверевое, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Свободного, Родинского, Луча, Сухого Яра, Покрова.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 40 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Новониколаевка, Ольга и в сторону населенных пунктов Филиал, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Январское, Терново, Новоивановка.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для кафиров месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .