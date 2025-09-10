Потери врага по состоянию на 10 сентября 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 990 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1295 сутки полномасштабной войны составляют 1 091 000 человек.

Потери России в войне на 10 сентября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 сентября потеряла:

личного состава – около 1091000 (+990) человек;

танков – 11172 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 23262 (+1) ед;

артиллерийских систем – 32606 (+29) ед;

РСЗО – 1483 (+1) ед;

средства ПВО – 1217 (+0) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 57851 (+347);

крылатые ракеты – 3691 (+0):

корабли/катера – 28 (+0):

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 61290 (+83);

специальная техника – 3964 (+1).

Пораженные воздушные цели врага на 10 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 413 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

386 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов;

27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

