Потери врага по состоянию на 10 сентября 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 990 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1295 сутки полномасштабной войны составляют 1 091 000 человек.
Потери России в войне на 10 сентября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 сентября потеряла:
- личного состава – около 1091000 (+990) человек;
- танков – 11172 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 23262 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 32606 (+29) ед;
- РСЗО – 1483 (+1) ед;
- средства ПВО – 1217 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 57851 (+347);
- крылатые ракеты – 3691 (+0):
- корабли/катера – 28 (+0):
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 61290 (+83);
- специальная техника – 3964 (+1).
Пораженные воздушные цели врага на 10 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 413 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 386 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов;
- 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
