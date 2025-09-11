Российские дроны летели около двух украинских атомных электростанций — МАГАТЭ

Во время российской атаки в ночь на 10 сентября было в очередной раз зафиксировано опасное приближение российских ударных дронов к двум украинским атомным электростанциям.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что команды специалистов МАГАТЭ на Хмельницкой и Ровенской атомных электростанциях сообщили, что слышали взрывы и выстрелы в ночь с 9 на 10 сентября. Также эксперты сообщили о звуках пролета дронов у городов Нетешин и Вараш возле АЭС.

В частности, возле Хмельницкой АЭС было обнаружено девять дронов, которые пролетали в трех километрах от города Нетишин. 13 беспилотников было обнаружено на расстоянии нескольких километров от Ровенской АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз подчеркнул, что любая военная деятельность вблизи АЭС должна быть немедленно прекращена.

"Я глубоко обеспокоен событиями минувшей ночью. По словам наших команд на местах, это были чрезвычайно масштабные военные действия вблизи этих двух атомных электростанций, чего никогда не должно происходить. Я еще раз повторяю свой призыв к максимальному военному воздержанию вблизи таких объектов. Серьезная ядерная авария не будет в ничьих интересах и ее необходимо избежать".

Напомним, в ночь на 10 сентября россияне совершили массированную атаку на Украину.

Воздушные силы сообщали, что Россия запустила по Украине 458 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона Украины обезвредила 413 целей .

Кроме того, во время массированной атаки на Украину воздушное пространство Польши нарушили российские дроны.