- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Минэкономики опровергли слухи о сокращении декрета до четырех месяцев: что действительно изменится
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о том, что проект нового Трудового кодекса якобы сокращает отпуск по уходу за ребенком до четырех месяцев.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
В ведомстве пояснили, что авторы таких сообщений ошибочно (или намеренно) смешивают разные виды отпусков, имеющих разное назначение и длительность. На самом деле, новый Кодекс не только сохраняет имеющиеся права родителей, но и добавляет новые европейские гарантии.
Отпуск по беременности и родам (оплачиваемый)
Продолжительность оплачиваемого отпуска по беременности и родам не меняется.
После принятия Трудового кодекса она останется, как это было: 126 календарных дней оплачиваемого отпуска (70 до родов и 56 после).
Проект Трудового кодекса его не отменяет и не сокращает.
Отпуск по уходу за ребенком
Право на сохранение рабочего места и стаж после принятия Трудового кодекса остается неприкосновенным.
Отпуск до 3 лет с сохранением рабочего места. Во время этого отпуска производится выплата ЕСВ (единого социального взноса) за женщину. В 2026 году уплата ЕСВ составляет 1902 грн/мес.
Работник или работница может находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Дополнительный (новый) оплачиваемый родительский отпуск
В то же время вводится новый оплачиваемый отпуск. по уходу за ребенком продолжительностью 4 месяца.
Из них 2 месяца предусмотрены для матери, еще 2 месяца – для отца. Передать свою часть другому родителю нельзя.
Если ребенка воспитывает одинокая мать или одинокий родитель, он или он может использовать все 4 месяца. Также очень важно, что, согласно директиве ЕС, воспользоваться правом на такой отпуск можно до достижения ребенком 8-летнего возраста.
Как отмечают в Минэкономики, это дополнительная гарантия, которая не заменяет и не сокращает отпуск до 3 лет.
Кроме того, проект Трудового кодекса сохраняет и другие гарантии для семей, в частности:
- запрет увольнения работников с детьми до полутора лет или ребенком с инвалидностью;
- защита одиноких матерей и одиноких родителей с ребенком до 14 лет;
- гарантии для беременных по медицинским осмотрам с сохранением оплаты.
Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий рост единовременного пособия при рождении малыша до 50 000 грн и устанавливающий новые стандарты выплат для беременных женщин и рожениц.