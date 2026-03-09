В Минэкономики опровергли слухи о сокращении декрета до четырех месяцев: что действительно изменится

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о том, что проект нового Трудового кодекса якобы сокращает отпуск по уходу за ребенком до четырех месяцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

В ведомстве пояснили, что авторы таких сообщений ошибочно (или намеренно) смешивают разные виды отпусков, имеющих разное назначение и длительность. На самом деле, новый Кодекс не только сохраняет имеющиеся права родителей, но и добавляет новые европейские гарантии.

Отпуск по беременности и родам (оплачиваемый)

Продолжительность оплачиваемого отпуска по беременности и родам не меняется.

После принятия Трудового кодекса она останется, как это было: 126 календарных дней оплачиваемого отпуска (70 до родов и 56 после).

Проект Трудового кодекса его не отменяет и не сокращает.

Отпуск по уходу за ребенком

Право на сохранение рабочего места и стаж после принятия Трудового кодекса остается неприкосновенным.

Отпуск до 3 лет с сохранением рабочего места. Во время этого отпуска производится выплата ЕСВ (единого социального взноса) за женщину. В 2026 году уплата ЕСВ составляет 1902 грн/мес.

Работник или работница может находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Дополнительный (новый) оплачиваемый родительский отпуск

В то же время вводится новый оплачиваемый отпуск. по уходу за ребенком продолжительностью 4 месяца.

Из них 2 месяца предусмотрены для матери, еще 2 месяца – для отца. Передать свою часть другому родителю нельзя.

Если ребенка воспитывает одинокая мать или одинокий родитель, он или он может использовать все 4 месяца. Также очень важно, что, согласно директиве ЕС, воспользоваться правом на такой отпуск можно до достижения ребенком 8-летнего возраста.

Как отмечают в Минэкономики, это дополнительная гарантия, которая не заменяет и не сокращает отпуск до 3 лет.

Кроме того, проект Трудового кодекса сохраняет и другие гарантии для семей, в частности:

запрет увольнения работников с детьми до полутора лет или ребенком с инвалидностью;

защита одиноких матерей и одиноких родителей с ребенком до 14 лет;

гарантии для беременных по медицинским осмотрам с сохранением оплаты.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий рост единовременного пособия при рождении малыша до 50 000 грн и устанавливающий новые стандарты выплат для беременных женщин и рожениц.