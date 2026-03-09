- Категорія
У Мінекономіки спростували чутки про скорочення декрету до чотирьох місяців: що насправді зміниться
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спростувало поширену у медіа інформацію про те, що проєкт нового Трудового кодексу нібито скорочує відпустку по догляду за дитиною до чотирьох місяців.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
У відомстві пояснили, що автори таких повідомлень помилково (або навмисно) змішують різні види відпусток, які мають різне призначення та тривалість. Насправді новий Кодекс не лише зберігає наявні права батьків, а й додає нові європейські гарантії.
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (оплачувана)
Тривалість оплачуваної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами не змінюється.
Після ухвалення Трудового кодексу вона залишиться, як і була: 126 календарних днів оплачуваної відпустки (70 до пологів і 56 після).
Проєкт Трудового кодексу її не скасовує і не скорочує.
Відпустка для догляду за дитиною
Право на збереження робочого місця та стаж після ухвалення Трудового кодексу також залишається недоторканим.
Відпустка до 3 років із збереженням робочого місця. Під час цієї відпустки здійснюється виплата ЄСВ (єдиного соціального внеску) за жінку. У 2026 році сплата ЄСВ становить 1902 грн/міс.
Працівник або працівниця може перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Додаткова (нова) оплачувана батьківська відпустка
Водночас запроваджується нова оплачувана відпустка для догляду за дитиною тривалістю 4 місяці.
Із них 2 місяці передбачені для матері, ще 2 місяці — для батька. Передати свою частину іншому з батьків не можна.
Якщо дитину виховує одинока мати або одинокий батько, вона або він може використати всі 4 місяці. Також дуже важливо, що, відповідно до директиви ЄС, скористатись правом на таку відпустку можна до досягнення дитиною 8-ми річного віку.
Як наголошують у Мінекономіки, це додаткова гарантія, яка не замінює і не скорочує відпустку до 3 років.
Крім цього, проєкт Трудового кодексу зберігає й інші гарантії для сімей, зокрема:
- заборону звільнення працівників із дітьми до півтора року або дитиною з інвалідністю;
- захист одиноких матерів і одиноких батьків із дитиною до 14 років;
- гарантії для вагітних щодо медичних оглядів із збереженням оплати.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає зростання одноразової допомоги при народженні малюка до 50 000 грн та встановлює нові стандарти виплат для вагітних жінок і породіль.