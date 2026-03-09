Запланована подія 2

У Мінекономіки спростували чутки про скорочення декрету до чотирьох місяців: що насправді зміниться

мама, дитина
Новий Трудовий кодекс не скорочує термін декретних відпусток / Depositphotos

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спростувало поширену у медіа інформацію про те, що проєкт нового Трудового кодексу нібито скорочує відпустку по догляду за дитиною до чотирьох місяців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

У відомстві пояснили, що автори таких повідомлень помилково (або навмисно) змішують різні види відпусток, які мають різне призначення та тривалість. Насправді новий Кодекс не лише зберігає наявні права батьків, а й додає нові європейські гарантії.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (оплачувана)

Тривалість оплачуваної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами не змінюється.

Після ухвалення Трудового кодексу вона залишиться, як і була: 126 календарних днів оплачуваної відпустки (70 до пологів і 56 після).

Проєкт Трудового кодексу її не скасовує і не скорочує.

Відпустка для догляду за дитиною

Право на збереження робочого місця та стаж після ухвалення Трудового кодексу також залишається недоторканим.

Відпустка до 3 років із збереженням робочого місця. Під час цієї відпустки здійснюється виплата ЄСВ (єдиного соціального внеску) за жінку. У 2026 році сплата ЄСВ становить 1902 грн/міс. 

Працівник або працівниця може перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

Додаткова (нова) оплачувана батьківська відпустка

Водночас запроваджується нова оплачувана відпустка для догляду за дитиною тривалістю 4 місяці.

Із них 2 місяці передбачені для матері, ще 2 місяці — для батька. Передати свою частину іншому з батьків не можна.

Якщо дитину виховує одинока мати або одинокий батько, вона або він може використати всі 4 місяці. Також дуже важливо, що, відповідно до директиви ЄС, скористатись правом на таку відпустку можна до досягнення дитиною 8-ми річного віку. 

Як наголошують у Мінекономіки, це додаткова гарантія, яка не замінює і не скорочує відпустку до 3 років.

Крім цього, проєкт Трудового кодексу зберігає й інші гарантії для сімей, зокрема:

  • заборону звільнення працівників із дітьми до півтора року або дитиною з інвалідністю;
  • захист одиноких матерів і одиноких батьків із дитиною до 14 років;
  • гарантії для вагітних щодо медичних оглядів із збереженням оплати.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає зростання одноразової допомоги при народженні малюка до 50 000 грн та встановлює нові стандарти виплат для вагітних жінок і породіль.

Автор:
Тетяна Бесараб