В Минразвития упростили процедуры по установке автономных систем отопления и электроснабжения

По инициативе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры правительство приняло ряд важных решений для обеспечения прохождения отопительного сезона и работы общин, постоянно страдающих от ударов по энергетике. Все решения разработаны по запросу общин.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минразвития.

Упрощены процедуры установки когенерационных установок, блочно-модульных котельных, газовых и дизельных генераторов, систем накопления энергии. Ранее действовали ограничения по мощности, что затрудняло запуск таких объектов в больницах, школах или на коммунальных предприятиях. Теперь эти барьеры убраны, и общины могут устанавливать необходимые мощности гораздо быстрее.

Для прифронтовых регионов установлена специальная цена на газ – до 19 000 грн за тысячу кубометров для когенерационных установок, ТЭЦ и газовых модулей. Именно эти установки часто балансируют систему во время пиковых нагрузок и работают, когда большие энергетические узлы повреждены.

Возобновлены конкурсы на строительство новых генерирующих мощностей. Это важно, поскольку без этих конкурсов невозможно официально запускать строительство новых электростанций. Они являются юридической рамкой, позволяющей привлекать инвесторов и быстро увеличивать объем собственной генерации. Чем больше таких новых станций – тем менее уязвимая энергосистема к ударам и тем быстрее страна восстанавливает выбитые мощности.

Механизм бурения скважин для объектов генерации, ранее действовавший только в Донецкой и Днепропетровской областях, теперь распространен на всю страну. Это позволяет более оперативно запускать водозаборы, необходимые для котельных, когенерационных модулей и промышленных объектов.

Также обновлены правила закупок оборудования для теплогенерации и работ, связанных с бурением скважин. Это сокращает время между принятием решения и фактическим запуском проекта: общины могут приобрести котлы, модульные котельные, тепловые насосы и оборудование для когенерационных установок, а также выполнить необходимые работы без лишних процедур.

