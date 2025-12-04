Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Наличный курс:

USD

42,27

42,20

EUR

49,40

49,21

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Минразвития упростили процедуры по установке автономных систем отопления и электроснабжения

отопление
Все решения разработаны по запросу общин / Depositphotos

По инициативе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры правительство приняло ряд важных решений для обеспечения прохождения отопительного сезона и работы общин, постоянно страдающих от ударов по энергетике. Все решения разработаны по запросу общин.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минразвития.

Упрощены процедуры установки когенерационных установок, блочно-модульных котельных, газовых и дизельных генераторов, систем накопления энергии. Ранее действовали ограничения по мощности, что затрудняло запуск таких объектов в больницах, школах или на коммунальных предприятиях. Теперь эти барьеры убраны, и общины могут устанавливать необходимые мощности гораздо быстрее.

Для прифронтовых регионов установлена специальная цена на газ – до 19 000 грн за тысячу кубометров для когенерационных установок, ТЭЦ и газовых модулей. Именно эти установки часто балансируют систему во время пиковых нагрузок и работают, когда большие энергетические узлы повреждены.

Возобновлены конкурсы на строительство новых генерирующих мощностей. Это важно, поскольку без этих конкурсов невозможно официально запускать строительство новых электростанций. Они являются юридической рамкой, позволяющей привлекать инвесторов и быстро увеличивать объем собственной генерации. Чем больше таких новых станций – тем менее уязвимая энергосистема к ударам и тем быстрее страна восстанавливает выбитые мощности.

Механизм бурения скважин для объектов генерации, ранее действовавший только в Донецкой и Днепропетровской областях, теперь распространен на всю страну. Это позволяет более оперативно запускать водозаборы, необходимые для котельных, когенерационных модулей и промышленных объектов.

Также обновлены правила закупок оборудования для теплогенерации и работ, связанных с бурением скважин. Это сокращает время между принятием решения и фактическим запуском проекта: общины могут приобрести котлы, модульные котельные, тепловые насосы и оборудование для когенерационных установок, а также выполнить необходимые работы без лишних процедур.

Напомним, что Кабмин установил льготную цену на природный газ   для когенерационных установок в прифронтовых общинах

Автор:
Татьяна Гойденко