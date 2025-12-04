У Мінрозвитку спростили процедури для встановлення автономних систем опалення та електропостачання

За ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури уряд ухвалив низку важливих рішень для забезпечення проходження опалювального сезону та роботи громад, які постійно страждають від ударів по енергетиці. Усі рішення розроблено за запитом громад.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінрозвитку.

Спрощено процедури для встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень, газових і дизельних генераторів, систем накопичення енергії. Раніше діяли обмеження за потужністю, що ускладнювало запуск таких об'єктів у лікарнях, школах чи на комунальних підприємствах. Тепер ці бар'єри прибрано, і громади можуть встановлювати необхідні потужності значно швидше.

Для прифронтових регіонів встановлена спеціальна ціна на газ — до 19 000 грн за тисячу кубометрів для когенераційних установок, ТЕЦ і газових модулів. Саме ці установки часто балансують систему під час пікових навантажень і працюють тоді, коли великі енергетичні вузли пошкоджені.

Відновлено конкурси на будівництво нових генеруючих потужностей. Це важливо, оскільки без цих конкурсів неможливо офіційно запускати будівництво нових електростанцій. Вони є юридичною рамкою, яка дозволяє залучати інвесторів і швидко збільшувати обсяг власної генерації. Чим більше таких нових станцій — тим менш вразлива енергосистема до ударів і тим швидше країна відновлює вибиті потужності.

Механізм буріння свердловин для об'єктів генерації, який раніше діяв тільки в Донецькій і Дніпропетровській областях, тепер поширено на всю країну. Це дозволяє оперативніше запускати водозабори, необхідні для котелень, когенераційних модулів і промислових об'єктів.

Також оновлено правила закупівель обладнання для теплогенерації та робіт, пов'язаних із бурінням свердловин. Це скорочує час між ухваленням рішення та фактичним запуском проєкту: громади можуть швидше придбати котли, модульні котельні, теплові насоси й обладнання для когенераційних установок, а також виконати необхідні роботи без зайвих процедур.

