В Одесской области временно перекрыли движение на трассе М-13

В Одесской области с 18:30 6 февраля введен временный запрет движения всех видов транспорта на автомобильной дороге государственного значения М-13 Кропивницкий — Платоново (на Кишинев) на участке км 157+052 – км 254+068.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Ограничения введены Службой восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области из-за сложных погодных условий — интенсивных осадков в виде дождя при минусовой температуре воздуха, что создает повышенную опасность для участников дорожного движения.

О возобновлении движения на этом участке дороги будет сообщено дополнительно.

Кроме того, Молдова начала ограничивать движение грузового транспорта на въезд в связи со сложными погодными условиями (гололедица на участках дорог и блокировка движения на трассах). Такие меры предпринимаются с целью недопущения блокирования работы международных пунктов пропуска для автомобильного сообщения на общем участке.

Все грузовые транспортные средства недалеко от пересечения границы направляются на специально оборудованные площадки и стоянки.

Напомним, из-за гололедицы в пунктах пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" и "Тудора" на украинско-молдавской границе тем временем не оформляют грузовые авто. Ограничения также действуют в Черновицкой области на пунктах пропуска "Росошаны – Бричень", "Сокиряне – Окница" и "Мамалыга – Кривая".