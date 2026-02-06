Снег, дождь и туман: актуальное состояние автодорог государственного значения

По состоянию на утро 6 февраля на автодорогах государственного значения Украины ограничения движения не зафиксированы. Дорожники производят очистку и обработку покрытия противогололедными материалами.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Проезд по дорогам Украины обеспечен

На большей части территории наблюдаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами туман. Температура воздуха колеблется от +2°С в западных и южных областях до –13°С на севере и востоке страны.

Дорожники производят очистку покрытия и его превентивную обработку противогололедными материалами. Для обеспечения безопасного движения задействовано 850 единиц техники и 1067 работников.

На перевальных участках Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей местами наблюдаются дожди, мокрый снег и туман. Покрытие мокрое, кое-где с гололедицей. Дорожные службы осуществляют постоянный мониторинг и обработку покрытия, проезд через перевалы обеспечен.

Также продолжаются работы на отдельных участках дорог государственного значения – обработка мостов, путепроводов, подъемов, спусков и округленных участков.

По прогнозу синоптиков, днем осадков не ожидается, однако на дорогах местами возможна гололедица. Температура воздуха будет составлять 3-8° мороза, на северо-востоке и востоке - до -13°, на западе и юге - от -3° до +2°, в Закарпатье - +4…+9°.

Напомним, 27 января из-за ледяного дождя при отрицательной температуре воздуха на дорогах государственного значения мгновенно образовывалась опасная гололедица. Самая сложная ситуация наблюдалась в центральных и южных областях. Ненастье не обошло северные и западные регионы.