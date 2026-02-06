Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Сніг, дощ і туман: актуальний стан автошляхів державного значення

розчищення дороги
Місцями ожеледиця, але рух без обмежень. / Міністерство розвитку громад та територій України

Станом на ранок 6 лютого на автошляхах державного значення України обмежень руху не зафіксовано. Дорожники проводять очищення та обробку покриття протиожеледними матеріалами.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Проїзд дорогами України забезпечено

На більшій частині території спостерігаються опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, подекуди — туман. Температура повітря коливається від +2°С у західних і південних областях до –13°С на півночі та сході країни.

Дорожники проводять очищення покриття та його превентивну обробку протиожеледними матеріалами. Для забезпечення безпечного руху задіяно 850 одиниць техніки та 1067 працівників.

На перевальних ділянках Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей місцями спостерігаються дощ, мокрий сніг і туман. Покриття мокре, подекуди з ожеледицею. Дорожні служби здійснюють постійний моніторинг та обробку покриття, проїзд через перевали забезпечено.

Також тривають роботи на окремих ділянках доріг державного значення — обробка мостів, шляхопроводів, підйомів, спусків та заокруглених ділянок.

За прогнозом синоптиків, вдень опадів не очікується, проте на дорогах місцями можлива ожеледиця. Температура повітря становитиме 3–8° морозу, на північному сході та сході — до –13°, на заході і півдні — від –3° до +2°, на Закарпатті — +4…+9°.

Нагадаємо, 27 січня через крижаний дощ при від'ємній температурі повітря на дорогах державного значення миттєво утворювалась небезпечна ожеледиця. Найскладніша ситуація спостерігалась у центральних та південних областях. Негода не оминула північні та західні регіони.

Автор:
Ольга Опенько