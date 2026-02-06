Сніг, дощ і туман: актуальний стан автошляхів державного значення

Станом на ранок 6 лютого на автошляхах державного значення України обмежень руху не зафіксовано. Дорожники проводять очищення та обробку покриття протиожеледними матеріалами.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Проїзд дорогами України забезпечено

На більшій частині території спостерігаються опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, подекуди — туман. Температура повітря коливається від +2°С у західних і південних областях до –13°С на півночі та сході країни.

Дорожники проводять очищення покриття та його превентивну обробку протиожеледними матеріалами. Для забезпечення безпечного руху задіяно 850 одиниць техніки та 1067 працівників.

На перевальних ділянках Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей місцями спостерігаються дощ, мокрий сніг і туман. Покриття мокре, подекуди з ожеледицею. Дорожні служби здійснюють постійний моніторинг та обробку покриття, проїзд через перевали забезпечено.

Також тривають роботи на окремих ділянках доріг державного значення — обробка мостів, шляхопроводів, підйомів, спусків та заокруглених ділянок.

За прогнозом синоптиків, вдень опадів не очікується, проте на дорогах місцями можлива ожеледиця. Температура повітря становитиме 3–8° морозу, на північному сході та сході — до –13°, на заході і півдні — від –3° до +2°, на Закарпатті — +4…+9°.

Нагадаємо, 27 січня через крижаний дощ при від'ємній температурі повітря на дорогах державного значення миттєво утворювалась небезпечна ожеледиця. Найскладніша ситуація спостерігалась у центральних та південних областях. Негода не оминула північні та західні регіони.