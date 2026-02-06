Запланована подія 2

В Одеській області тимчасово перекрили рух на трасі М-13

В Одеській області з 18:30 6 лютого запроваджено тимчасову заборону руху для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі державного значення М-13 Кропивницький — Платонове (на Кишинів) на ділянці км 157+052 – км 254+068.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Обмеження введено Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області через складні погодні умови — інтенсивні опади у вигляді дощу за мінусової температури повітря, що створює підвищену небезпеку для учасників дорожнього руху.

Про відновлення руху на цій ділянці дороги буде повідомлено додатково.

Окрім цього Молдова почала обмежувати рух вантажного транспорту на в’їзд у зв’язку з складними погодними умовами (ожеледиця на ділянках доріг та блокування руху на трасах). Такі заходи запроваджуються з метою недопущення блокування роботи міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення на спільній ділянці.

Усі вантажні транспортні засоби неподалік перетину кордону спрямовуються на спеціально облаштовані майданчики та стоянки.

Нагадаємо, через ожеледицю у пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" та "Тудора" на українсько-молдовському кордоні тимчасово не оформляють вантажні авто. Обмеження також діють в Чернівецькій області на пунктах пропуску "Росошани – Бричень", "Сокиряни – Окниця" та "Мамалига – Крива".

Автор:
Тетяна Гойденко