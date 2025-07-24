В Одесской области взорвалось судно: погибли три человека

23 июля в Одесской области поздно вечером взорвалось судно-земснаряд, принадлежащий филиалу "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в АМПУ.

Отмечается, что судно-земснаряд, предназначенный для дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов, находился на устье "Быстрое" для проведения плановых работ.

Судно сопровождали 11 членов экипажа. В результате взрыва погибли трое работников АМПУ, остальные члены экипажа находятся в больнице, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Что явилось причиной взрыва, в АМПУ не раскрывают. Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, детали уточняются.

Морской подходный канал устье "Быстре" временно закрыт для движения судов. Проход судов в/из морских портов Дунайского региона осуществляется Сулинским каналом.

Известно, что судно принадлежит филиалу "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

В АМПУ обещают обеспечить всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия.