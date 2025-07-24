На Одещині вибухнуло судно: загинули троє людей

23 липня в Одеській області пізно ввечері вибухнуло судно-земснаряд, що належить філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Загинули троє працівників.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в АМПУ.

Зазначається, що судно-земснаряд, яке призначене для днопоглиблювальних робіт та видобутку нерудних будівельних матеріалів, перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт.

Судно супроводжували 11 членів екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ, інші члени екіпажу перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

Що стало причиною вибуху, в АМПУ не розкривають. Наразі місці події працюють відповідні служби, деталі уточнюються.

Морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для руху суден. Прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом.

Відомо, що судно належить філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

В АМПУ обіцяють забезпечити всю необхідну підтримку родинам загиблих і тим, хто постраждав унаслідок надзвичайної події.