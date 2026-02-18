В Полтавской области продают нефтегазовую компанию за 50 млн грн

В системе Prozorro.Продажи объявлен аукцион по продаже 100% доли в уставном капитале ООО "КЗР Петролеум". Компания владеет специальными разрешениями на пользование недрами и производственными мощностями по подготовке природного газа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Издание отмечает, что фактически речь идет не только о продаже корпоративных прав, но и о полноценном добывающем активе с действующими лицензиями и инфраструктурой.

Продавцом выступает "Сан Посейданиус Инвестментс Лимитед", а стартовая цена - лоту 49,99 млн грн. Предложения принимаются до 2 марта 2026 года.

Что выставили на аукцион

ООО "КЗР Петролеум" основано в 2018 году. Компания работает на территории Полтавской, Сумской и Запорожской областей. В состав активов входят специальные разрешения на использование недр, а также производственная база.

Кроме того, ООО "КЗР Петролеум" владеет спецразрешением №5870 от на пользование недрами Краснозаярского нефтегазоконденсатного месторождения (добыча углеводородов) площадью 47,6 кв. км сроком действия 20 лет. Суммарные балансовые запасы составляют:

газ свободный (C1 + C2 + C3) - 1,382 млрд куб м,

газ растворенный (C2 + C3) - 150 млн куб м,

газоконденсат (C1 + C2 + C3) - 166 тыс. т,

нефть (C2 + C3) - 734 тыс. т.

Также компания имеет спецразрешение №5105 от пользования недрами Приазовского газового месторождения (геологическое изучение с последующей добычей) площадью 348 кв. км сроком действия 20 лет. Суммарные балансовые запасы (C1+C2) на этом участке составляют 2,987 млрд куб.

В состав активов также входит Краснозаярская установка комплексной подготовки газа (УКПГ) с основным и вспомогательным оборудованием. Таким образом потенциальный инвестор получает не только лицензионный портфель, но и действующую технологическую инфраструктуру для подготовки добытого газа.

На Краснозаярском месторождении пробурено 6 скважин, из которых 3 производительны. В 2013 году на площади около 50 кв. км выполнена 3D-сейсмическая съемка.

В ExPro отмечают, что актив может представлять интерес для профильных инвесторов или стратегических игроков рынка, рассматривающих возможность входа или расширения присутствия в сегменте добычи природного газа.

Ранее сообщалось, что на аукцион выставили 20-летнее специальное разрешение на использование нефтегазового участка "Венеславовская" в Полтавской области. Цену за лот снизили вдвое.